На севере Петербурга тушили пожар в ТРК «Гранд Каньон»

В Выборгском районе Петербурга на территории ТРК «Гранд Каньон» загорелся банный комплекс. Об этом 20 февраля сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу и области.

Сообщение о возгорании поступило на пульт экстренных служб около 11 часов утра. Оперативно прибывшие на место спасатели эвакуировали посетителей ТРК и приступили к тушению огня в банном комплексе.

В ликвидации возгорания принимали участие 16 пожарных расчетов и 71 человек личного состава. О пострадавших в ходе пожара не сообщается.