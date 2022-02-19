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Шестая волна COVID-19 может начаться в июне 2022 года

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© Фото: pixabay

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Новая волна придет в Петербург вместе с наплывом туристов в летний сезон.

В июне 2022 года в России и Петербурге может начаться шестая волна коронавируса. Об этом 19 февраля сообщает ТАСС со ссылкой на главу Центра компетенций национальной технологической инициативы «Новые производственные технологии» СПбПУ, руководителя разработки математической модели Алексея Боровкова. 

Эксперт считает, что нынешняя волна не станет последней и следующая ожидает россиян уже совсем скоро — в июне текущего года. 

«Мы смотрим кривые, полученные в процессе решения системы дифференциальных уравнений, и видим, что после февраля эти кривые будут затухать. Спуск будет более пологий, чем подъем», — рассказал журналистам математик. 

Боровков также отметил, что в Петербурге рост заболеваемости летом будет напрямую связан с наплывом туристов. Ко всему прочему, к этому времени в Россию может быть завезен новый штамм коронавируса. 

 

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