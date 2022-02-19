В Петербурге уровень коллективного иммунитета упал до 84,9%

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в Петербурге упал до 84,9 %. Об этом 19 февраля сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

За неделю показатель упал с 85,5 до 84,9 % ( на 0,6 %). Всего с начала вакцинации полный цикл процедуры прошли 3,39 млн человек. Первым компонентом привиты 3,5 млн жителей города.

Падение уровня коллективного иммунитета оказалось общероссийским. По прошествии недели он опустился до 59,7 %. Вместе с этим в стране падает и суточная заболеваемость — 179 147 новых случаев за прошедшие 24 часа.

В это время в Петербурге наблюдается прямо противоположная ситуация. За неделю заболеваемость выросла на 10% и в три раза обогнала московскую.