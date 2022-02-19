Суточная заболеваемость COVID-19 в Петербурге в три раза превысила московскую

В Петербурге за последние сутки заболеваемость коронавирусной инфекцией в три раза превысила московские показатели. Об этом 19 февраля сообщается оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

За последние 24 часа в Северной столице ковид подтвердился у 18 042 горожан, в то время как в Москве у 6874. При этом в городе снизилось число выздоровевших пациентов (24 438), а количество летальных исходов напротив выросло (83). Такая высокая смертность зафиксирована впервые с начала ферваля.

Всего с начала пандемии в Петербурге зафиксировано 1 360 210 случаев инфицирования. 1 111 026 человек вылечились и 31 176 погибли.

Город продолжает бить рекорды по заболеваемости, в то время как власти ослабляют введенные ранее ограничения. Так, с 21 февраля городские поликлиники снова будут оказывать плановую медицинскую помощь и проводить диспансеризацию, а школьников вернули в классы и разрешили посещать общественные места.

Губернатор Александр Беглов при этом заявляет, что Петербургу удалось справиться с коронавирусом, ссылаясь на снизившийся уровень госпитализации. При этом возросший уровень смертности как будто не замечают. Петербуржцам лишь остается надеяться, что в Смольном хоть и отмалчиваются, но о проблеме знают.