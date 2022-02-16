С 21 февраля в Петербурге снимаются ограничения на плановую медпомощь

В Петербурге с 21 февраля для всех возрастных групп отменяют ограничения связанные с оказанием плановой медицинской помощи и медосмотрами. Об этом 16 февраля сообщает пресс-служба городского управления Роспотребнадзора.

«Снять с 21 февраля 2022 года запрет на проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризацию групп взрослого населения, проведение медицинских осмотров детей, плановую медицинскую помощь взрослому населению в амбулаторных условиях», — говорится в опубликованном постановлении.

Представители Роспотребнадзора отметили, что сейчас в городе идет стабилизация заболеваемости COVID-19. Так, за прошлую неделю этот показатель упал на 4%.