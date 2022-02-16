В Петербургском метро продолжают устанавливать устройства для обеззараживания эскалаторов

Петербургский метрополитен продолжает установку специальных устройств для обеззараживания поручней на эскалаторах. Об этом 16 февраля сообщает пресс-служба Комитета по транспорту.

Проект начал реализовываться еще в 2020 году. Первой станцией метро, на которой испытали новые устройства, стала «Беговая». Установленные там агрегаты питаются энергией напрямую от эскалатора.

Устройства с помощью УФ-лучей воздействую на поверхность, тем самым ее обеззараживая.

Эффективность метода была доказана научно-исследовательскими институтами с аккредитацией Роспотребнадзора.

Активное использование новой технологии началось в 2021 году. На сегодняшний день она работает на 17 станциях метрополитена, а до 2025 года власти города планируют оснастить приборами все существующие станции.