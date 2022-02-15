В Петербурге у Александровской больницы появится новый корпус

В Невском районе Петербурга горожане заметили рядом с Александровской больницей стройку. На территории медучреждения появится новый корпус-трансформер. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на главного врача больницы Юрия Линеца.

«Это будет первый в городе специализированный региональный сосудистый центр, расположенный не в приспособленных неврологических и кардиологических отделениях действующих стационаров, а в отдельном, специально спроектированном здании. Медико-техническое задание уже подготовлено», — рассказал журналистам главврач.

Он также отметил, что в «спокойное время» в корпусе будут принимать людей с инсультом и инфарктом, при этом отделение будет готово быстро перепрофилироваться в инфекционное отделение.