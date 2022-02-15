В петербургских заведениях общепита могут отменить QR-коды

Уже в ближайшее время в Петербурге могут отменить обязательные QR-коды в заведениях общепита. Об этом 15 февраля сообщает «Бумага» со ссылкой на осведомленный источник.

Информация об отмене QR-кодов в городских кафе и ресторанах появилась недавно, в то время как соответсвующее решение было принято еще несколько недель назад. Все это время власти ждали стабилизации эпидемиологической ситуации.

Кроме кафе и ресторанов, коды могут также отменить в магазинах, бассейнах, фитнес-центрах, гостиницах, кинотеатрах и концертных залах. По сообщениям СМИ, QR-коды останутся только в театрах и музеях.

Павел Штейнлухт, являющийся сооснователем бара Terminal и ресторана Shengen, прокомментировал сложившуюся в городе ситуацию. Он считает, что избранная ранее властями мера только имитирует борьбу с вирусом.

«Одно ограничение наслаивается на другое: qr–коды на вход, работа до 23:00. Это является абсурдом: люди с qr–кодом не могут после 23:00 стать заразными», — рассказал предприниматель.

Система QR-кодов изначально показала свою неэффективность в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Заболеваемость в городе никак не регулировалась, при этом сильно пострадал малый и средний бизнес. Избранная мера кажется оправданной исключительно губернатору Александру Беглову.