Загрязнение ледовой поверхности реки Охта проверяет Росприроднадзор

В Петербурге после загрязнения ледовой поверхности реки Охты проводится проверка. Об этом 15 февраля сообщает пресс-служба Росприроднадзора.

Проверка была инициирована ведомством после ряда обращений о сбросе со строительной площадки, расположенной у ЖК «Зима-Лето», загрязнённых вод на ледовую поверхность.

В результате специалисты выяснили, что сбрасывавшаяся вода действительно сточная. Теперь ответственным лицам придется заплатить штраф в размере до 300 тысяч рублей.

Подробности произошедшего устанавливаются.