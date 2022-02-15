Беглов считает вопрос с очередями в поликлиниках исчерпанным

Власти Петербурга отчитались о сокращении очередей в городских медицинских учреждениях за счет введения электронных больничных. Об этом 15 февраля сообщил губернатор Александр Беглов.

По словам главы города, власти успешно перестроили работу поликлиник и значительно сократили очереди на прием к врачу. Добиться они этого смогли за счет запуска системы электронных больничных. Также были отменены дополнительные ПЦР-тесты, которых за день проводили до 90 тысяч.

Однако проблема на самом деле никуда не делась и теперь петербуржцы жалуются на процесс оформления больничных. Несмотря на видимую цифровизацию процесса, поступающие заявки обрабатывают все те же медики, которых и так не хватает в городе.

В результате решение проблемы оказалось спорным. Губернатор Беглов отчитывается о решении проблем, которые не только продолжают существовать, но широко обсуждаются обществом в сети.