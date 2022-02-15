В Петербурге с 21 февраля смягчается ряд антикоронавирусных ограничений

С 21 февраля в Петербурге смягчается ряд ограничений, призванных сдерживать распространение коронавирусной инфекции. Об этом 15 февраля сообщает пресс-служба городской администрации.

Петербургским кафе, ресторанам и концертным залам будет разрешено работать до двух часов ночи. Ранее их работа была ограничена после одиннадцати часов вечера.

При этом под запретом остается работа в ночное время кабаре и клубов. Кроме того, заведениям общественного питания запрещено проводить зрелищно-развлекательные мероприятия.

Напомним, система QR-кодов действует в Северной столице со 2 января. Также несовершеннолетним петербуржцам было запрещено посещение общественных мест в течение 2-х недель. За это время заболеваемость в городе не только не упала, но и превысила московские показатели. 11 февраля был поставлен абсолютный рекорд в 22070 заболевших.

Так, несмотря на все запреты и ограничения введенные властями, Петербург остается одним из самых неблагополучных с точки зрения эпидемиологической ситуации городов. Остается не ясным, для чего губернатору Александру Беглову нужно было душить бизнес, если введенные им меры не приводят к хоть сколько-нибудь положительному результату.