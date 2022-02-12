Петербург держит первое место в России по заболеваемости COVID-19

Петербург значительно обгоняет Москву по уровню суточной заболеваемости коронавирусом. Соответсвующие данные опубликованы на портале «Стопкоронавирус.рф».

За прошлые сутки в Петербурге инфекция диагностирована у 21689 человек. В это время в Москве число выявленных случаев заболевания идет на спад: за прошедшие 24 часа там зафиксировано 14336 случаев.

Введенные губернатроом Александром Бегловым меры, в частности QR-коды в общественных местах, показывают свою несостоятельность в борьбе с распространением инфекции — заболеваемость в городе только растет. Кроме того, на фоне всплеска заболеваемости Смольный принимает решение вернуть подростков в школы, и это при том, что их вакцинация стартовала совсем недавно и многие просто не успели пройти процедуру.

О возвращении 7-11 классов в школы с 14 февраля сообщила вице-губернатор Ирина Потехина. По ее мнению, двух недель на дистанционном обучении вполне достаточно, чтобы остановить распространения инфекции среди подростков.