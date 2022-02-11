В Петербурге в выходные ожидается сильный ветер

В выходные дни в Петербурге ожидается сильный ветер скоростью до 15 м/с. Об этом 11 февраля сообщает ГУ МЧС России по Петербургу и области со ссылкой на прогноз ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Петербуржцев предупредили об ухудшении погодных условий на грядущих выходных. Так, в субботу ожидается гололедица и усиление ветра до 15 м/с. Погода будет облачная с прояснениями в ночное время суток. Температура воздуха ожидается ночью от -4 до -6 градусов, днем от 0 до -2. Атмосферное давление будет расти в течение дня.

В воскресенье также ожидается облачная погода с мокрым снегом. Ветер будет юго-западного направления скоростью 8−13 м/с. Температура поднимется ночью дл 0…-2 градусов, днем +1…+3.