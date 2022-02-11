Власти Петербурга опровергли информацию об очередях у поликлиники №53

Власти Петербурга опровергли сообщения об очередях у поликлиники №53, которые жители Васильевского острова занимают уже в четыре утра. Об этом 11 февраля сообщает пресс-служба Смольного.

По словам представителей городской администрации, информация об очередях в поликлиническом отделении на Наличной улице не нашла подтверждения.

Речь идет об опубликованной накануне видеозаписи, на которой видно длинную очередь у здания поликлиники. Ее автор рассказал, что горожане начинают ее занимать уже в четыре часа утра и записывают очередность на бумаге.

Городские власти отчитались, что в кадр попали дворники, рабочий день которых начинается с 6 утра. Также отмечается, что в поликлинике горит свет, что говорит о ее скором открытии и не может происходить в четыре утра.

При этом очереди в рабочее время никуда не деваются и это несмотря на визиты губернатора Александра Беглова.

Так, 3 февраля глава города нанес визит в медучреждения Пушкинского района. В поликлинике №60 Беглов не нашел что сказать петербурженке сидящей в очереди с температурой 39, градоначальник пожелал ей здоровья, после чего поспешил покинуть здание.

Несмотря на очевидные проблемы с приемом больных горожан, власти продолжают уверять петербуржцев, что держат ситуацию под контролем. По их словам, проблем с оказанием медицинской помощи они не видят.