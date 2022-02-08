В Петербурге снова замечены очереди из скорых

У петербургских больниц снова замечены очереди из машин скорой помощи. Об этом 8 февраля сообщает на своей странице в социальной сети Facebook директор и главный врач частной скорой помощи в Петербурге Лев Авербах.

Авербах опубликовал видео на котором видно, как возле нового корпуса городской больницы Святого Великомученика Георгия выстроилась очередь из десятка скорых, среди которых оказались и кареты частной скорой помощи «CORIS».

Одновременно с этим петербуржцы жалуются на долгое ожидание скорой врачебной помощи.

«На вызовы приезжают по номерам районных поликлиник и единому номеру 03. Время приезда скорой зависит от повода к вызову, нужно понимать, что у человека: если температура, то может подождать, а если умирает, то скорая должна приехать в течение 20 минут», — рассказал медик.