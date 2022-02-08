Беглов отчитался об успешном сдерживании распространения COVID-19 в Петербурге

Губернатор Петербурга Александр Беглов назвал ситуацию с распространением коронавируса в городе непростой, но отметил, что заболеваемость остается под контролем. Об этом он заявил 8 февраля в эфире «Радио России».

Несмотря на взрывной рост заболеваемости в Северной столице, губернатор продолжает регулярно отчитываться об успехах в сдерживании распространения коронавирусной инфекции.

При этом статистика и многочасовые очереди в поликлиники говорят об обратном. Люди с симптомами коронавируса вынуждены по несколько часов стоять на улице в ожидании приема, подвергая себя и окружающих опасности.

При этом губернатор Петербурга Александр Беглов считает, что ситуация находится "под контролем". Петербуржцы недоумевают, что их ждет, если в Смольном "перестанут справляться". Тогда горожан может ждать катастрофичное состояние медицинского сектора, а очереди в поликлиники не только увеличатся, но и создадут еще более комфортные условия для распространения коронавируса.