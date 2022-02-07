Более 10 тыс. заявок на дистанционное закрытие больничных поступило в Петербурге

В Петербурге в первые дни работы услуги по дистанционному оформлению и закрытию больничных поступило более 10 тысяч заявок. Об этом 7 февраля сообщает 78.ru со ссылкой на пресс-службу комитета по информатизации и связи.

Услуга по дистанционному оформлению и закрытию больничных листов через службу «122» доступна с 6 февраля. Для ее оформление необходимо оставить заявку выбрав в меню пункт «Вызвать врача на дом и открыть больничный лист».

Пациенту перезвонят из поликлиники и уточнят состояние его здоровья. Медицинский работник, при возникновении опасений, откроет больничный сроком не более чем на 7 дней.