Петербуржцам объяснили, как дистанционно открывать больничный

В Петербурге сделали возможным открытие больничного листа в дистанционном формате. Об этом 7 февраля сообщает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на председателя Комитета по здравоохранению Дмитрия Лисовца.

Для того чтобы открыть больничный, пациенту необходимо обратиться в службу «122» или на портал «Здоровье петербуржца» и оставить там заявку. После этого должен поступить звонок от врача поликлиники, в которой наблюдается заболевший. Выписать таким образом больничный можно будет не более чем на 7 дней.

«С учетом того, что установление заболевания может осуществляться дистанционно, то врачу достаточно будет позвонить по телефону – либо аудио-, либо видеозвонок. Он убедится, что пациент действительно болен – этой информации уже достаточно, чтобы завести больничный лист», — привел подробности глава Комздрава.

Ранее губернатор Александр Беглов заявил, что дистанционное открытие больничного должно быть обязательно согласовано с Минздравом. Данная мера поможет разгрузить поликлиники и сократить число контактов с коронавирусными больными.