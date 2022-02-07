Жители Шушар продолжают стоять по несколько часов в очереди на прием к терапевту

В Пушкинском районе Петербурга жители поселка Шушары стоят в очереди на прием к врачу в поликлинике №60 по несколько часов. Об этом местные пишут в социальных сетях.

«Очередь в поликлинику номер 60. Славянка, 9 часов утра: та самая поликлиника, которую недавно посещал А. Беглов. В очереди на закрытие больничного люди стоят от часа и более, на прием все также 4-5 часов, пишут наши читатели», — пишет один из очевидцев.

При этом власти Петербурга продолжают утверждать, что в городе нет проблем с медицинским обслуживанием.