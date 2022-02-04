Петербург вошел в топ российских городов с уровнем коллективного иммунитета выше 80%

Петербург стал одним из топ-регионов России по уровню коллективного иммунитета выше 80%. При этом заболеваемость в городе только растет.

В целом по России за неделю средний показатель коллективного иммунитета опустился с 64,4 до 64,1%. Вице-премьер Татьяна Голикова объяснила это утерей иммунитета у части переболевших и вакцинированных от COVID-19 граждан.

Несмотря на высокий уровень коллективного иммунитета, Петербург по уровню суточной заболеваемости идет ноздря в ноздрю с Москвой, население которой значительно превышает население Северной столицы.

Губернатор Александр Беглов не может справиться с эпидемиологической ситуацией в городе даже с такими хорошими показателями коллективной вакцинации. Все что предлагает глава города в качестве решения проблемы — это запреты. Они ущемляют права граждан, при этом не обеспечивают снижение роста заболеваемости.