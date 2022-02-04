Ситимобил в Петербурге приходит на помощь врачам в борьбе с COVID-19

Агрегатор такси Ситимобил оказывает помощь петербургским врачам в борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом 4 февраля сообщает пресс-служба Комитета по транспорту.

Ситимобил обеспечил врачей поликлик Центрального района бесплатными поездками на такси. Таким образом перевозчик принял участие в акции «Подвези врача», организованной при поддержке Комтранса.

Агрегатор обеспечивает медикам быстрое и комфортное передвижение по городу для визитов к больным петербуржцам. Всего за прошедшие выходные врачи совершили уже более 1400 поездок. На ближайшие выходные Ситимобил выделил для поездок 12 автомобилей, которые будут работать с тремя поликлиниками.

В настоящее время в городе наблюдается взрывной рост числа заболевших коронавирусом. В таких условиях оперативность играет ключевую роль в работе медицинского персонала. Кроме того, передвижения врачей на такси сводят к минимуму их контакты со здоровыми людьми.