За сутки в Петербурге COVID-19 выявили почти у 22 тыс. человек

В Петербурге продолжается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. За прошлые сутки ковид выявили у 21 832 человек. Об этом говорится в опубликованной на портале Стопкоронавиру.рф статистике.

Накануне сообщалось о 21 234 случаях заболевания COVID-19.

За прошедшие 24 часа в Северной столице госпитализированы 762 человека, выздоровели — 6 867, скончались 57 пациентов.

Отмечается, что в Москве зафиксировано 25 019 новых случаев заболевания, что немногим больше чем в Петербурге, особенно с учетом разницы в количестве городского населения.

Петербуржцы продолжают жаловаться на очереди на сдачу ПЦР-тестов и на прием к врачам. В самый разгар пандемии потенциально больные люди вынуждены толкаться в очередях на прием. При этом губернатор Александр Беглов лишь разводит руками, не предлагая никаких новых мер по решению возникшей ситуации. QR-коды на практике не мешают распространению инфекции, а лишь усугубляют протестные настроения в городе.