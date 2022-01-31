Чтобы справиться с очередями в поликлиники, в Петербурге откроется предварительная запись

Жители Петербурга, которым необходимо открыть или закрыть больничный или сдать тест в поликлинике, смогут сделать это без очереди. Об этом 31 января сообщает ТАСС со ссылкой на председателя комитета по здравоохранению Дмитрия Лисовца.

«До конца недели мы организуем запись в наши боксы, развернутые в поликлиниках, для того, чтобы люди могли через портал «Здоровье петербуржца» записаться и прийти в удобное им свободное время и не ждать в очереди», — рассказал председатель комздрава в ходе пресс-конференции.

Отмечается, что в поликлиниках останутся кабинеты с живой очередью, а штат усилят студентами и специалистами из профильных стационаров.