За неделю в Петербурге за нарушения короавирусных ограничений закрыли семь баров

В Петербурге за прошлую неделю из-за несоблюдения коронавирусных ограничений закрыли семь баров. Об этом 31 января сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Смольного.

В отношении посетителей заведений-нарушителей были составлены 39 административных протокола.

«В отношении владельцев, не обеспечивших соблюдение антикоронавирусного законодательства, ведется работа по возбуждению административных производств. Нарушителям - юридическим лицам грозит штраф до трехсот тысяч рублей. В отношении 39 посетителей баров также составлены протоколы об административных правонарушениях. Работа семи заведений приостановлена, помещения опечатаны сотрудниками Следственного комитета и Роспотребнадзора», — привели подробности представители городской администрации.