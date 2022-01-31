В Петербурге 168 групп в детских садах и 4 тыс. школьных классов ушли на карантин

В Петербурге в связи с высокой заболеваемостью ОРВИ и COVID-19 на карантин ушли 168 групп в детских садах и 4 тысяч школьных классов. Об этом 31 января сообщила начальница отдела общего образования комитета по образованию Петербурга Анна Грубская.

Также на дистанционное обучение в Северной столице ушли 4145 классов в 438 школах. На сегодняшний день на дому обучаются 17406 петербургских школьников.

«Если подтверждается ковид, то класс должен быть изолирован на 7 дней. Дети отправляются на обучение с применением дистанционных технологий», — рассказала глава отдела.

Также Грубская подчеркнула, в городе действует смешанный формат обучения. Это значит, что родители могут самостоятельно принять решение о посещении ребенком школы.