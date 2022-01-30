Перевод российских школьников на дистанционное обучение в ближайшее время не планируется

Российские школы не планируют в ближайшее время переводить на дистанционную работу в связи с распространением нового омикрон-штамма. Об этом 30 января в эфире телеканала «Россия 1» сообщил глава Министерства просвещения Сергей Кравцов.

Кравцов отметил, что решение о форме обучения остается за региональными властями.

«Не планируется. Но там, где мы видим, что в школах идет рост заболевания, то регионы — это их право — принимают локально соответствующие решения»,— заявил глава министерства.

На сегодняшний день на карантин закрыты 188 школ в 43 регионах страны.