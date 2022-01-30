В Петербурге зафиксирован очередной рекорд суточной заболеваемости COVID-19

За прошедшие стуки в Петербурге зафиксировано 17 833 новых случая заболевания коронавирусом. Об этом говорится в ежедневном отчете на сайте «Стопкоронавирус.рф».

Данные цифры стали очередным антирекордом по заболеваемости в городе. В России также обновлен новый рекорд — 121 228 заболевших.

Совсем недавно коронавирусные ограничения были продлены до конца марта 2022 года. За отказ от ношения маски в петербургском метро горожане могут получить немалый штраф. При этом это не спасает от стремительного распространения вируса. Губернатор Александр Беглов не может предложить петербуржцам ничего кроме очередных ограничений, которые на практике не приносят никакой пользы.

Несмотря на введенный в городе мобилизационный режим, в Северной столице на протяжении последней недели отмечается взрывной рост заболеваемости COVID-19.