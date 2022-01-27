У петербуржцев с COVID-19 в 70% случаев выявляется «омикрон»

В Петербурге у горожан с положительным ПЦР-тестом на коронавирус в 70% случаев выявляется новый штамм «омикрон». Об этом 27 января сообщает РИА Новости со ссылкой на главу научного института эпидемиологии и микробиологии им. Пастера Арега Тотоляна.

«Мы уже вышли на 70 процентов циркуляции "омикрона", - рассказал директор НИИ.

Именно благодаря созданным в институте тест-системам у заболевших и выявляется новый штамм. Отмечается, что подавляющее число инфицированных лечатся на дому.

Специалисты считают важным выявлять у заболевших тип штамма, так как от этого напрямую зависит тактика лечения.