В Петербурге служба 122 начнет проверять, дошел ли врач до больного

Служба 122 начнет обзванивать петербуржцев, чтобы проверить, пришел ли врач по вызову к заболевшему. Об этом 27 января сообщает городской комитет по информатизации и связи.

Заболевшим петербуржцам, вызвавшим врача нардом через службу 122, начнут поступать звонки от голосового помощника Виктории. Она будет узнавать, посетил ли их врач в назначенный день.

Новая мера связана резким ростом заболеваемости в Северной столице, из-за чего медики не успевают обойти всех желающих. Также случаются технические ошибки, в результате которых заявка отмечается как закрытая.