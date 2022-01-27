В Петербургских стационарах развернули дополнительные места для больных COVID-19

В петербургских коронавирусных стационарах развернули дополнительные койки для инфицированных. Об этом 27 января сообщает пресс-служба комитета по здравоохранению.
В инфекционные перепрофилированы 60 больничных мест в психиатрической больнице имени Скворцова-Степанова, а также 75 в родильном доме №16.
На прием больных коронавирусом детей перешла и детская городская больница святой Ольги, где развернули 251 больничное место.
Ранее сообщалось, что за прошлые сутки в Петербурге COVID-19 диагностировали у 11 808 человек, что стало очередным рекордом с начала пандемии.