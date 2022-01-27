В Петербурге опечатали пять заведений за нарушение коронавирусных ограничений

В ходе проверки заведений общепита на соблюдения коронавирусных постановлений были опечатаны пять заведений. Об этом 27 января сообщает пресс-служба городского комитета по контролю за имуществом.

«В результате проверки 13 заведений общественного питания, нарушения выявлены в пяти. <…> Работа заведений приостановлена, помещения опечатаны сотрудниками Следственного комитета и Роспотребнадзора», — рассказали подробности представители ведомства.

Отмечается, что нарушения касаются отсутствия в заведениях журналов термометрии, специальной разметки, а также работы в ночное время. В отношении нарушителей были составлены административные протоколы.