На портале госуслуг появится информация о противопоказаниях для вакцинации от COVID-19

Информация о медицинских противопоказаниях для вакцинации от коронавирусной инфекции появится на портале госуслуг. Об этом 27 января сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

В личном кабинете, в разделе «Сведения об иммунизации COVID-19», россияне смогут не только ознакомиться с противопоказаниями, но и получить сертификат в случае их наличия.

«Решение о наличии противопоказаний принимают только врачи, оценив состояние пациента и изучив историю его болезни. В остальных случаях лучше пройти вакцинацию и защитить свое здоровье», — рассказал в ходе заседания Мишустин.