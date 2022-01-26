Петербургским подросткам стала доступна запись на вакцинацию от COVID-19

В Петербурге стартовала запись на вакцинацию от коронавируса для подростков. Об этом 26 января сообщается в телеграм-канале городского комитета по здравоохранению.

На процедуру вакцинации препаратом «Спутник М» с 27 января могут записаться школьники от 12 до 17 лет.

«В соответствии с федеральным законом, вакцинация подростков от 12 до 15 лет будет проводиться добровольно по письменному заявлению одного из родителей (или иных законных представителей), а в возрасте от 15 лет и старше - при наличии их собственного письменного информированного добровольного согласия», — сказано в публикации ведомства.

Записаться на вакцинацию можно по номеру 122 а также через портал «Горздрав».