В Петербурге масочный режим в метро продлили до 31 марта

На территории петербургского метрополитена до 31 марта продлен режим использования средств индивидуальной защиты. Об этом 26 января сообщает телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на обновленный текст постановления №121 «О мерах по противодействию распространению в Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

В Петербурге до конца марта продлен масочный режим, в том числе и в общественном транспорте. Кроме того, в городе сохраняются ранее введенные ограничения и введены новые: организации дополнительного образования будут работать в дистанционном формате.