В Петербурге от COVID-19 скончался ребенок

В одной из детских больниц Петербурга от осложнений коронавируса скончался ребенок. Об этом 26 января сообщает «Фонтанка» со ссылкой на пресс-службу комитета по здравоохранению.

Смертельный случай, первый в новом году, зафиксирован в детской больнице имени Филатова. За прошлый год также в медучреждении скончался один несовершеннолетний пациент, а в 2020 — двое.

Также в ноябре 2021 года представители Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета сообщили, что за год от COVID-19 скончались пять детей.