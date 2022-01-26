В работе сайта «Стопкоронавирус.рф» зафиксирован сбой

Сайт «Стопкоронавирус.рф» показывает нулевую смертность от коронавируса в Москве и Петербурге. Об этом 26 января сообщают пользователи информационного ресурса.

Ранее сайт не обновлял информацию и данные по заболеваемости отображались за прошлый день. Теперь данные о заболевших обновились, однако уровень смертности оказался нулевым.

Также пользователи отмечают, что некоторое время сайт просто «лежал». Через некоторое время работа ресурса была восстановлено, при этом отображаемые данные показались россиянам нереалистичными.