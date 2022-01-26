В России установлен шестой подряд рекорд по заболеваемости COVID-19

За прошедшие 24 часа в России был установлен шестой подряд рекорд по суточной заболеваемости коронавирусом. Об этом 26 января сообщается на сайте «Стопкоронавирус.рф».

За прошлые стуки коронавирусом в России заболели 74 692 человека. Днем ранее случаев заболевания было зафиксировано 65 109.

В Петербурге статистика заболеваемости утром оставалась на уровне вчерашнего дня — 9 722 подтвержденных случая. Однако позже данные обновились — 10 581 случай за день. Смертность же оказалась нулевой. Накануне говорилось о 58 умерших, а еще днем ранее их число достигало 63.

С данными показателями Петербург остается на втором месте в стране по заболеваемости COVID-19 после Москвы.