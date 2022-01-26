Жители Мурино жалуются на многочасовые очереди в поликлинику

Во Всеволожском районе Ленинградской области жители города Мурино жалуются на многочасовые очереди в поликлинику, в которых также вынуждены стоять больные COVID-19. Об этом 26 января в социальных сетях пишут местные жители.

«Мурино, Воронцовский бульвар, 17. Терапевтическое отделение Токсовской межрайонной больницы. Человек с симптомами COVID-19 стоит в очереди в поликлинику с 7:30. То есть уже 4,5 часа. И он ещё только 20-й в очереди. Врача не вызвать, номер телефона заблокирован. Скорая помощь сама отправляет в поликлинику, т. к. больничный они не открывают. И мазок не возьмут», — пишет во Всеволожский Медиацентр Екатерина.