Медики назвали главные симптомы «омикрона»

Специалисты выяснили, что главными симптомами нового штамма «омикрон» являются кашель и усталость. Об этом 23 января сообщает РИА Новости со ссылкой на американского вакцинолога Кэтрин Полинг.

Ученая считает, что для понимания, «омикрон» у вас или нет, достаточно знать основные симптомы. По ее словам, основными симптомами являются кашель, насморк, заложенность носа и усталость. При этом пациенты не теряют обоняние и вкусы, как это было с дельта-штаммом.

«Даже при легких прорывных инфекциях боль в горле остается наиболее часто встречающимся симптомом», — отметила Полинг.