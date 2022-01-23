В Петербурге вырос уровень суточной заболеваемости COVID-19

Уровень суточной заболеваемости коронавирусом в Петербурге вырос по сравнению с предыдущим днем. Об этом 23 января сообщается на сайте «Стопкоронавирус.рф».

За последние сутки в Северной столице инфекцию выявили у 9535 человек. Еще накануне был зарегистрирован 8451 новый случай. Рекордные цифры заболеваемости фиксируются уже третий день подряд.

Отметим, что губернатор Петербурга Александр Беглов заявлял, что уровень иммунизации населения к концу 2021 года будет составлять 90%. При этом и по сей день город до этой отметки явно не дотягивает, что могло неблагоприятно сказаться на эпидемиологической обстановке.

Город не готов к росту заболеваемости, несмотря на заверения главы Петербурга. Введенные властями меры не позволили остановить распространение инфекции. Новые запреты также вряд ли решат ситуацию.