Гинцбург считает, что «омикрон» не последний штамм COVID-19

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург считает, что «омикрон» не последний штамм коронавируса. Об этом 23 января сообщает Интерфакс.

Ранее появлялась информация, что омикрон-штамм может стать завершающим в пандемии коронавируса, однако Александр Гинцбург с этими утверждениями не согласен.

«Он нам не поможет выйти из пандемии по той простой причине, что чем больше он размножается и чем чаще он передаётся, тем с большей вероятностью могут возникнуть новые штаммы», — рассказал глава научного центра.

Для эффективной борьбы с вирусом, по мнению специалиста, необходимо увеличить темпы вакцинации до до 75—80%.

«Охват должен быть сопряжён с темпами вакцинации. Вакцинацию надо смотреть за шесть месяцев, как правильно нам говорит Министерство здравоохранения», — считает Гинцбург.