Противники вакцинации провели акцию у Эрмитажа

В Центральном районе Петербурга противники вакцинации провели акцию у стен Эрмитажа. Об этом накануне сообщалось в официальной группе «Государственный Эрмитаж» в социальной сети «ВКонтакте».

Активисты устроили столпотворение у входа в музей. Они выкрикивали лозунги с призывами бойкотировать вакцинацию и раздавали листовки. Сотрудники музея обратились к собравшимся с просьбой не собираться большими группами и соблюдать социальную дистанцию в связи со вспышкой COVID-19.

«Во входной зоне Главного музейного комплекса они длительное время мешали другим посетителям и сотрудникам музея, вели себя крайне некультурно: кричали и нецензурно выражались, оскорбяли сотрудников», — прокомментировали инцидент в группе.