В Петербурге готовятся ужесточить ограничения массовых мероприятий

В Петербурге в ближайшее время могут ввести дополнительные ограничения для проведения массовых мероприятий. Об этом 22 января сообщает ТАСС со ссылкой на председателя комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

«Необходимо рассматривать в ближайшее время введение ограничений массовых мероприятий, в еще более жестком формате. <…> И сейчас я говорю: не нужно ждать ограничений каких-то массовых мероприятий, нужно стараться всеми возможными способами избегать этих массовых мероприятий, не пользоваться без нужды общественным транспортом, потому что те темпы распространения коронавирусной инфекции, которые мы видим сейчас, говорят о том, что ситуация крайне напряженная, и число заболевающих людей пока будет увеличиваться», — высказался глава комздрава.

Он также отметил, что причин для отмены QR-кодов в настоящее время нет. Также Лисовец напомнил о необходимости регулярной вакцинации.

«Цель введения QR-кода - исключить попадание людей, которые не имеют иммунитета к коронавирусной инфекции, в ситуацию, когда они будут подвергаться большому риску заболевания - я имею в виду общественные места, там, где скапливается большое количество людей», — подчеркнул председатель ведомства.