Петербуржцы остались без плановой медицинской помощи

Власти Петербурга ввели временный запрет на диспансеризацию и плановую медицинскую помощь. Об этом 22 января говорится в постановлении, под подписью главного санитарного врача Северной столицы Наталии Башкетовой.

Под запрет попала амбулаторная плановая медицинская помощь. Исключения составляют пациенты, чье состояние может ухудшится и повлечь за собой угрозу жизни. Кроме того, в городе приостановлены профилактические медосмотры и диспансеризация. Причиной введенных ограничений стала вспышка COVID-19.

Запрет действует с 21 января и не распространяется на стоматологии, женские консультации и негосударственные клиники.

В настоящее время в городе возник дефицит препаратов для лечения коронавируса, в связи с резким ростом заболеваемости. Об этом заявили во Всероссийском союзе пациентов. Из этого следует, что в Петербурге кроме ограничительных мер более ничего не предпринимается.

Горожане выступают с критикой решения о запрете плановой госпитализации. Они считают, что власти, увлекшись борьбой с коронавирусом, забывают о других пациентах, которым также необходима медицинская помощь.