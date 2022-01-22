За стуки в Петербурге COVID-19 выявили у более 8 тыс. человек

В Петербурге за прошлые сутки коронавирус выявили у более чем 8 тысяч человек. Об этом 22 января сообщается на сайте «Стопкоронавирус.рф».

За прошедшие 24 часа в городе выявили 8451 новых случаев коронавируса — это стало новым рекордом заболеваемости. Предыдущий был зафиксирован накануне — 5922 подтвержденных случаев. Подобные показатели роста заболеваемости не выявлялись с начала пандемии.

Несмотря на взрывные темпы роста инфицирования, губернатор Александр Беглов не торопится вводить дополнительные антикоронавирусные ограничения. Вместо этого городская администрация обсуждает отмену QR-кодов и «комендантского часа»

Напомним, что сейчас в Северной столице вовсю распространяется новый штамм коронавируса «омикрон». Он намного заразней своего предшественника, однако протекает с меньшим количеством осложнений.