Работа петербургского Сытного рынка приостановлена на 35 суток

Суд Петроградского района Петербурга приостановил работу Сытного рынка на 35 дней из-за нарушения антиковидных требований. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы.
Нарушения на рынке выявили в ходе проверки сотрудники Роспотребнадзора. Так на Сытнинской улице, 5 литера А не обеззараживали воздух в торговых помещениях, для посетителей не были организованы места для обработки рук антисептическими средствами, отсутствовал график уборки, а также раковины в мясном, рыбном, молочном отделах и гастрономии.
Решением суда, 35 дней будут исчисляться с момента проверки — 16 декабря.