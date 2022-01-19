В феврале россияне получат проиндексированную пенсию

Россияне получат в феврале проиндексированную на 8,6% пенсию. Об этом 19 января сообщает ТАСС со ссылкой на заместительница главы комитета Совета Федерации по социальной политике Елену Бибикову.

«Я полагаю, что до конца января это решение [об индексации пенсий на 8,6%] будет принято. Таким образом, с 1 февраля пенсионеры уже получат пенсии, проиндексированные на 8,6%, но это повышение пойдет по отношению к декабрьскому размеру пенсий, потому что в январе уже на 5,9% пенсия повышена», — рассказала замглавы.

Поправки об индексации пенсий выше уровня инфляции были внесены Госдумой 17 января. Соответсвующий документ должны принять до конца января.