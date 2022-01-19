В Петербурге резко выросла заболеваемость COVID-19

Суточная заболеваемость коронавирусом в Петербурге показала сильный рост. Об этом 19 января сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-губернатора Олега Эргашева.

Вместе с заболеваемостью в Северной столице растет и госпитализация.

«В последние три дня регистрируется колоссальный рост заболеваемости, его можно назвать взрывным, вертикальным. Это говорит о том, что в Санкт-Петербурге появился штамм "омикрон"... При этом можно говорить, что госпитализация растет не такими быстрыми темпами. На вчера она составляла около 4%, сегодня – 2,1%», — отметил вице-губернатор.

Накануне сообщалось, что в городе среди заболевших COVID-19 у 592 человек выявлен новый штамм «омикрон».