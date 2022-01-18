В Петербурге за сутки выявлено 592 случая заражения «Омикроном»

За сутки в Петербурге новый штамм коронавируса «Омикрон» выявлен у 592 человек. Об этом 18 января сообщает Управление Роспотребнадзора по Северной столице.

42 случая подтвержденного «Омикрона» были завезены в город студентами, вернувшимися с каникул. Пятеро пациентов оказались иногородними и иностранными туристами. Еще 14 человек привезли вирус из-за рубежа. Остальные случаи заражения зафиксированы среди петербуржцев.

Отмечается, что только накануне новый штамм был диагностирован у 168 человек.