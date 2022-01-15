В Петербурге могут отменить QR-коды в общественных местах

Власти Петербурга готовы к смягчению коронавирусных мер, в том числе отменить обязательные QR-коды в общественных местах. Об этом 15 января сообщает «Деловой Петербург» со ссылкой на пресс-службу Смольного.

«Правительство Санкт-Петербурга регулярно отслеживает изменение санитарно-эпидемиологической обстановки. В случае улучшения ситуации будет рассмотрен вопрос о смягчении действующих ограничительных мер», — рассказал первый заместитель председателя городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов.

Чиновник отметил, что нынешние меры являются временными и могут быть отменены с улучшением эпидемиологической обстановки.